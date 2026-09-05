На один день хотят ограничить продажу алкоголя в 18 регионах

В День трезвости, который отмечается 11 сентября, ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в 18 регионах России. Это следует из региональных законодательных актов.

В пяти республиках — Алтае, Бурятии, Марий Эл, Удмуртии и ДНР — розничная продажа алкоголя будет полностью запрещена в течение суток.

Ограничения также будут действовать в Забайкальском и Камчатском краях, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Саратовской и Свердловской областях, а также в Еврейской автономной области. Кроме того, их введут в Севастополе и Запорожской области, пишет РБК.

Всероссийский День трезвости отмечают ежегодно 11 сентября. В России впервые его отметили в 1913 году. Праздник появился по инициативе Русской православной церкви: 11 сентября (по новому стилю) православные отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Считается, что святого казнили во время шумного пира в честь дня рождения Ирода Антипы.