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В России и мире

В России зарплаты букмекеров и работников казино выросли сильнее всего

24.11.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Зарплаты букмекеров и работников казино в России в сентябре выросли сильнее всего - почти вдвое за год, следует из расчетов по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Так, занимающиеся организацией и проведением азартных игр и заключением пари получали в сентябре в среднем по стране почти 103 тысячи рублей против 53,6 тысячи рублей годом ранее. «В этой категории в основном представлены работники букмекерской деятельности, так как официальный игорный бизнес в России есть только на очень ограниченном количестве территорий», - прокомментировал агентству старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок.

Он пояснил, что такие зарплаты в этой сфере связаны с очень высокими темпами роста выручки таких компаний. Это, в свою очередь, может быть связано с ростом доходов населения и с обелением букмекерского бизнеса. Статистика также подтверждает рост финансовых показателей букмекеров: в частности, в Центральном федеральном округе за январь-август их прибыль выросла в 3,4 раза - до 61,1 миллиарда рублей с 18,2 миллиарда годом ранее, пишет РИА Новости

 

Теги: #зарплата #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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