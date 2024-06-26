Борт «Азимута» с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске

Самолет авиакомпании «Азимут» накануне приземлился в международном аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики передней стойки шасси, сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций воздушной гавани Дмитрий Тронин.
«Посадка была, но экипаж не запрашивал аварийную посадку, экипаж запрашивал штатную посадку и объявил о неисправности», — так он прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах сообщения об аварийной посадке в Красноярске Superjet авиакомпании «Азимут».
Тронин уточнил, что рейс следовал по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. При посадке никто не пострадал.
Неисправность была в гидравлике передней стойки шасси, пишет РИА Новости.
Это не первый инцидент с самолетами «Азимута» за 24 ноября. Так, вечером Sukhoi Superjet 100-95LR, летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. С борта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. По данным российского генконсульства, все пассажиры выехали из аэропорта и расселились в гостинице. Жалоб от них дипмиссия не получала.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.