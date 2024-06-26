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10 ракет сбили над Ростовской областью

Силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет над Ростовской областью, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.

По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. На месте работают дежурно-спасательные службы.

Осколки повредили окна в доме по улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты. Место оцеплено.

По поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется.