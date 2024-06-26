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При крушении самолета в Казахстане могли выжить 12 человек

Появились подробности крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный в Актау в Казахстане.

Известно, что рейс был перенаправлен в Актау из-за тумана в Грозном. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа

По предварительным данным, после крушения могли выжить 12 человек. Детей среди 62 пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines не было. Причиной падения, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. На место крушения прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана, пишет РИА Новости.

В связи с крушением будет проведено специальное расследование, заявил Минтранс Казахстана.