В России и мире

Россия стала вторым крупнейшим экспортером газа в Евросоюз, обогнав США

Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению, следует из данных аналитической компании Bruegel.

Так, Евросоюз по итогам 2024 года импортировал 297,9 миллиарда кубометров газа, из которых 54,45 миллиарда были куплены у России. Это на 21% больше приобретенного в 2023 году объема (45 миллиардов кубометров). В результате доля России на местном рынке выросла за год до 18,3% с 14,2%.

Больше газа в прошлом году ЕС приобрел только у Норвегии – 93,3 миллиарда кубометров против 90,3 миллиарда годом ранее. На страну пришлось 31,3% всего импортированного ЕС газа, при этом год назад было 28,6%.

США, которые в 2023 году были вторым основным экспортером газа в ЕС, в 2024 году сократили поставки почти на 18% - до 51,3 миллиарда кубометров и стали третьими. Их доля в результате снизилась за год до 17,2% с 19,7%, пишет агентство «Прайм».

Значительные объемы Евросоюз закупил у Алжира, хотя они немного и снизились на 3% - до 32 миллиардов кубометров. По 12,7 миллиарда кубометров газа объединение приобрело у Великобритании и Азербайджана, при этом закупки у британцев сократились на 29% за год, а у азербайджанцев, наоборот, выросли на 2%.