 
В России и мире

Разъяренный слон убил водителя

В штате Керала, Индия, разъяренный слон устроил погром на территории индуистского храма Махавишну. Об этом сообщает Hindustan Times.

Слона привезли в храм для участия в церемонии благословения. Внезапно он стал агрессивным, сорвался с цепи и напал на припаркованный рядом автомобиль. Слон пробил машину хоботом, перевернул ее на бок и насмерть затоптал водителя — 40-летнего Вишну.

Животное крушило все вокруг в течение двух часов и даже ранило своего главного погонщика — Прадипа. Мужчина сейчас восстанавливается. Слона усмирили с помощью дротика с транквилизатором и привязали к кокосовой пальме рядом со святилищем, пишет «Лента.ру».

Человек, утверждающий, что связан с животным, сказал, что слон участвует в фестивалях не в первый раз. Раньше он всегда был спокоен. Мужчина считает, что слона что-то спровоцировало.

