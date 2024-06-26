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Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде

Мексиканский артист Эмилио Эчеваррия умер в возрасте восьмидесяти лет в Мехико. Об этом сообщают иностранные и российские СМИ.

Мировое признание актер получил благодаря роли сотрудника кубинской разведки Рауля в фильме о шпионе Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» (2002). По сюжету Рауль помогает Бонду (Пирс Броснан) во время погони за антагонистом в Гаване — снабжает главного героя необходимым оборудованием и информацией.

Эчеваррия также известен по главной роли в фильме «Сука-любовь» (2000) — в драме он сыграл бездомного Эль Чиво, передает «Газета.ру».