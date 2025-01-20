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В России и мире

Путин готов к разговору с Трампом, заявили в Кремле

24.01.2025 12:55|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, в Кремле ждут соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, призвав не «гадать на кофейной гуще», пишет ТАСС

«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», - сказал представитель Кремля. 

Ранее Трамп заявил, что намеревается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

Источник: Псковская Лента Новостей
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