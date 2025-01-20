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МЧС: Более 178 тысяч тонн нефтепродуктов собрано в акватории Черного моря

Более 178 тысяч тонн нефтепродуктов собрано в акватории Черного моря сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ежедневно обследуется более 970 километров берега.

Видео: МЧС России

В акватории Черного моря:

обследовано более 6 400 квадратных километров, за сутки - 184 квадратных километров;

обработано сорбентом 50 715 квадратных метров.

Водолазные группы МЧС России проводят обследование и сбор нефтепродуктов в районе причала Витязево. Всего собрано более 178 тысяч тонн. Спецорганизации утилизируют загрязненный грунт.

«В Краснодарском крае обследуют 265 километров. Обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. Вывезено почти 177 тысяч тонн, за сутки - более 270 тонн загрязненного песка и грунта; на временную площадку – свыше 136 тысяч тонн, за сутки - более 277 тонн», - отметили в ведомстве.

На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки загрязненный песок очищается. С ее помощью очищено свыше 13 тыс. тонн песка.

В Крыму за сутки обследовали почти 543 километра берега. Кроме того, мониторинг проводится с помощью БПЛА и морских судов. Очищено свыше 208 километров берега, за сутки – 4,5 километра; собрано свыше 630 тонны загрязненного песка и грунта, за сутки – более 30 тонн;вывезено 588 тонн, за сутки – 21 тонна.

В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 615 тонн загрязненного песка и грунта.

К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5 000 человек и свыше 600 единиц техники.