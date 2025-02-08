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Третьеклассница умерла в Подмосковье после двухнедельного кашля

В подмосковном городе Клин произошла трагическая гибель третьеклассницы. Девочка страдала от сильного кашля на протяжении двух недель, который привел к фатальному исходу. Несмотря на отсутствие высокой температуры, кашель становился все сильнее, особенно ночью. Во время одного из приступов девочка задохнулась, не дождавшись помощи врачей, сообщил Telegram-канал SHOT.

Родители обратились за медицинской помощью еще 3 марта, когда девочка пожаловалась на боль в горле и постоянный кашель. Мать решила оставить дочь дома, однако состояние школьницы не улучшалось. Более того, симптомы усилились: появилось красное горло, вялость, а кашель стал невыносимым. Врачи поставили диагноз ОРВИ и назначили лечение, но ситуация продолжала ухудшаться.

На выходных девочка была отправлена к бабушке для дальнейшего лечения, где её состояние резко ухудшилось. Школьница не могла нормально дышать, в горле скапливалась мокрота. Утром перед смертью она начала задыхаться, и мать срочно вызвала скорую помощь. К сожалению, спасти ребёнка не удалось.