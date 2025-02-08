В России и мире

В России увеличилось количество IT-преступлений

В 2024 году количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий выросло на 13%, удельный вес достиг 40%, а раскрыто менее четверти (23%). Об этом сообщил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, ущерб от дистанционных хищений составил почти 200 миллиардов рублей, из которых возмещена лишь малая часть. Генпрокурор подчеркнул, что необходимо принять меры к признанию недействительными договоров кредитования, заключенных под влиянием обмана.

В конце февраля Игорь Краснов подписал новое указание о дополнительных мерах по борьбе с дистанционными хищениями, и сказал, что необходимо обеспечить его неукоснительное исполнение, пишут «Известия».