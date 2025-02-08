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Более 40 человек погибли в результате 106 торнадо за два дня в США

В итоге разрушительной вспышки торнадо 14-16 марта в Центральных и Южных районах США погибло 43 человека, пишет Telegram-канал «Метеодневник. Новости».

Фото: «Метеодневник. Новости»

Больше всего смертей произошло в штате Миссури - 12 человек были убиты из-за прохождения нескольких торнадо категории EF3. Пострадали 174 человека с травмами разной степени тяжести.

Зафиксированы 106 торнадо. Три торнадо получили категорию EF4 - 2 в Арканзасе, один в Миссисипи. 10 торнадо получили категорию EF3 - в Миссури, Арканзасе, Миссисипи и Алабаме.

Максимальная скорость ветра составила 195 миль в час (315 км/ч или 88 м/с) при прохождении торнадо EF4 в городе Диаз, Арканзас. Смерч нанес катастрофические повреждения хорошо построенным жилым зданиям, полностью их уничтожив и оставив лишь разбитые плиты фундаментов. Также близ Диаза этот же смерч полностью снял дом с фундамента и повернул его, чудом оставив его целым.