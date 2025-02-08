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Эксперт предупредил, что рост цен на топливо весной может ускориться

Цены на автомобильное топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста, однако эта тенденция притормозит уже к лету, и по итогам года будет в рамках инфляции - таким прогнозом поделился портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Цены на топливо в России этой весной будут продолжать расти в соответствии с базовым прогнозом - так, чтобы по итогам года они поднялись в среднем на уровне инфляции, то есть примерно на 8%. С конца декабря прошлого года по середину марта они выросли несущественно - примерно на 1,1-1,6% в зависимости от типа топлива», - сказал собеседник агентства.

«К середине весны темпы роста ускорится в связи с началом посевного сезона, а к началу лета тенденция должна притормозить», - добавил он. Скрябин также отметил, что если предстоящая осень «не преподнесет сюрпризов ни в плане работы НПЗ, ни в аспекте демпферов», то годовой прирост может совпасть с ожиданиями.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизельное топливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, заявил в замглавы ведомства Виталий Королев. В то же время ФАС предлагает синхронизировать графики ремонта на НПЗ с посевной кампанией.

Минфин РФ с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.

Тем временем правительство РФ приняло решение продлить до 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более одного миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов, пишут РИА Новости.