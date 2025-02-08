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Роспотребнадзор изучает вирус, якобы вызывающий кашель с кровью

Роспотребнадзор обратился к авторам Telegram-канала, которые распространили информацию о вирусе, вызывающем кашель с кровью. Ситуация поставлена на контроль ведомства, сообщил Роспотребнадзор.

О неизвестном заболевании первым сообщил Telegram-канал Shot. Канал утверждает, что поговорил с одной из заболевших, а также перечислил симптомы болезни: температура до 39 градусов, слабость и кашель с кровью. Врачи, пишет канал, диагностируют больным неуточненную острую инфекцию верхних дыхательных путей.

Shot пишет, что его собеседница имеет отрицательные тесты на коронавирус, а кровь при отхаркивании она стала наблюдать на пятый день болезни. Shot пишет, что, по одной из версий (Telegram-канал не уточняет, чья это версия), неизвестным заболеванием может оказаться микоплазменная пневмония. Рост заболевания ею наблюдался в октябре прошлого года.

Как на своем сайте сообщал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В. В. Тетюхина, вспышки микоплазменной пневмонии чаще происходят в коллективах, где люди тесно контактируют друг с другом: в детсадах, школьных классах, среди студентов и военнослужащих. Для того чтобы снизить риски заражения, центр предлагает делать влажную уборку дома и в рабочих помещениях, а также соблюдать правила личной гигиены.