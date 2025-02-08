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Эксперт рассказал о росте инвестиций в арендное жилье

Замедление роста цен на вторичном рынке, снижение доходности по вкладам и предстоящий летний спрос на аренду делают весну удачным временем для вложений в рентную недвижимость. Об этом рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в марте 2025 года составила 114 тыс. рублей, что всего на 4,86% выше, чем годом ранее.

В первом квартале 2025 года арендные ставки снизились на 2,5–10% в зависимости от города, но эксперты считают это временным явлением.

«Корректировка цен связана с сезонным падением спроса, но предпосылок для долгосрочного снижения нет. Ипотека остается недоступной (ставки на вторичку — 28,41%), поэтому спрос на аренду будет только расти», — сказал Чернокульский.

Уже летом, особенно в августе-сентябре, традиционно начинается ажиотаж из-за студентов и возвращающихся из отпусков.

Снижение арендных цен остановится в мае, а летом ожидается резкий рост пишут «Известия».

«Еще один фактор — падение ставок по вкладам: в начале апреля средний процент в топ-10 банков снизился до 20,05%. Когда у вкладчиков заканчивается срок депозита, многие задумываются о вложениях в недвижимость. Условия для этого сейчас оптимальные», — подытожил Чернокульский.