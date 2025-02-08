В России и мире

В Польше потребовали благодарно относиться к СССР за освобождение от фашизма

Польша своим освобождением во времена Второй мировой войны от немецкой оккупации обязана СССР. Об этом 4 мая заявило издание Myśl Polska.

Фото: РИА Новости/ Евгений Халдей

«Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории <…> Во время немецкой оккупации поляков презирали, депортировали в лагеря смерти и ежедневно убивали», — говорится в публикации.

Как считает СМИ, неблагодарная внешняя политика Польши по отношению к СССР в дальнейшем может понести за собой негативные последствия. У Варшавы еще может появиться потребность в помощи Москвы в связи с усилением украинского и немецкого национализма.

По словам издания, для проявления благодарности необходимо лишь проявить уважение к ценностям, которые важны для другого народа. В данном случае для граждан РФ — память о подвиге военнослужащих в годы Великой Отечественной войны, пишут «Известия».

«Мы должны помнить о полученных выгодах и быть благодарными за них, чтобы в соответствии с буквой подписанного Договора выстраивать отношения с Россией в духе добрососедского партнерства, равноправия, доверия и взаимного уважения, что может принести свои плоды в будущем», — подытожило издание.