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В Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда» для некоторых россиян

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что стоит упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников оборонно-промышленного комплекса. Письмо с таким предложением она направила главе Минтруда Антону Котякову.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории «Ветеран труда» для специалистов ОПК»,— говорится в письме.

В частности, депутат предлагает освободить работников оборонно-промышленного комплекса от требования иметь ведомственные награды для получения звания. А также снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

По словам госпожи Лантратовой, во время проведения СВО сотрудники ОПК работают в усиленном режиме и обеспечивают бесперебойную работу предприятий и поставки вооружений. Она считает, что меры соцподдержки работников отрасли пока недостаточны, пишут РИА Новости.