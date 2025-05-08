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В России запустят проект «Цифровой внучок» для борьбы с мошенничеством

Проект «Цифровой внучок», направленный на помощь пожилым людям в борьбе с мошенниками, планирует запустить в России АНО «Белый интернет», рассказала в интервью глава «Белого интернета», член СПЧ Элина Сидоренко.

«Мы сейчас в рамках «Белого интернета» рассматриваем несколько интересных проектов. Первый из них – это так называемый «Цифровой внучок». История заключается в том, что есть ряд продвинутой молодежи, которые готовы помогать пожилым. Их телефоны будут в свободном доступе, за каждым пожилым человеком, пожелающим участвовать в пилоте, будет закрепляться некий студент, доброволец, который будет выполнять функцию этого самого внука», - рассказала она.

Как только мошенник позвонит пожилому человеку, тот предложит ему связаться с якобы внуком - добровольцем, который сумеет вычислить мошенника, пишут РИА Новости.

«Поверьте, в 50% случаев просто звонка не последует. А дальше студент, доброволец сможет уже отбить эту атаку, потому что это будет человек, знающий ситуацию», - добавила глава АНО «Белый интернет».