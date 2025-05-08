В России и мире

Лукашенко заявил, что не собирается выдвигаться на новый президентский срок

Глава Белоруссии Александр Лукашенко не планирует выдвигаться на новый срок, сообщил он в интервью американскому изданию TIME, текст которого опубликовали на сайте президента.

«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит», — отметил он.

Лукашенко также добавил, что его младший сын Николай не будет его преемником, пишет РИА Новости.

«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим», — сказал он в ответ на вопрос журналиста.

При этом президент допустил, что следующим главой государства может стать человек, который будет проводить несколько иную политику. Но Лукашенко подчеркнул, что его преемник, в таком случае, должен будет убедить общество в необходимости перемен, а также развивать страну эволюционно, не допуская «революционной ломки».