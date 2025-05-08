В России и мире

В Госдуме предположили, когда Трамп может приехать в Россию

Вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию велика, он может прилететь с визитом на Камчатку или в Владивосток и встреча может состояться в ближайшее время, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате «три на три» продолжались 2 часа 45 минут. В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров Трамп назвал интересным предложение Путина провести следующую встречу в Москве.

«Я думаю, что большая вероятность (приезда Трампа в РФ - ред.). Прилетит там, на Камчатку. Было бы интересно даже. Или во Владивосток», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Депутат отметил, что «в любом случае это хороший сигнал». По мнению Аксакова, и то, что встреча состоялась, и красная дорожка, и аплодисменты Трампа - все это говорит о том, что он уважает президента России и «даже где-то с симпатией относится к нему».



«И думаю, что даже в короткие сроки может какая-то встреча состояться. В России уже. Это очень важно. Это тоже хороший сигнал. Интенсивное взаимодействие все равно дает результат. То, что лично общаются, тоже такой сигнал. Я думаю, что это в любом случае большой шаг к тому, чтобы мир поменялся. Потому что Трамп пригласил Путина. Они лично встретились», - отметил Аксаков.

Это поворотный этап в мировой геополитике, считает он.

«Здорово, что Трамп готов. Несмотря на давление, которое оказывается, внутри и извне, он действует, исходя из своего понимания и необходимости к действию, которое он обещает, на которое готов влиять. Понимает свою личную ответственность, историческую миссию. В любом случае, это историческое явление. И в любом случае, я думаю, что встреча состоится довольно быстро между Путиным и Трампом в России», - подытожил Аксаков.