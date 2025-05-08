В России и мире

Изменений в структуре и содержании ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет

Изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ и ЕГЭ, а также ГВЭ (государственный выпускной экзамен), которые состоятся в 2026 году, не будет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«С 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, определяющих структуру и содержание ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года. <…> Изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют», — говорится в публикации.

Содержание КИМ выполнено в соответствии со школьной программой. В третьем пункте спецификации для каждой линии вопроса указаны положения школьной программы и классы, в рамках которых изучается материал по заданию. Обсуждение опубликованных проектов будет проводится до 30 сентября. Информация, связанная со структурой и содержанием ЕГЭ, будет опубликована 22 августа.

Также по информации Рособрнадзора, в ходе перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года по информатике планируется сократить количество используемых форматов файлов.