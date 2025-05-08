Единые транспортные льготы предложили ввести для всех пенсионеров

ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей России, при этом размер льготы должен как минимум покрывать половину стоимости поездки, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своих социальных сетях.
«ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей стране, чтобы региональные власти в обязательном порядке компенсировали им проезд на городском и пригородном транспорте», — заявил он.
Политик отметил, что размер льготы должен покрывать минимум половину стоимости поездки, а на пригородных электричках пенсионеры должны платить не больше 70% от существующего тарифа. Он также подчеркнул, что люди, трудившиеся ради развития страны, заслуживают полную поддержку со стороны государства.
Слуцкий указал, что политика регионов в этом вопросе очень сильно отличается.
«Одни регионы помогают своим пенсионерам. Например, в Москве, Московской области и ещё в ряде регионов действуют льготы на проезд для них. Другие не находят такой возможности. Это несправедливо», — заметил глава партии.