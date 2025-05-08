Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Воскресные бранчи в «Покровском»
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Развитие Силово-Медведево
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 20.09.2025 21:400 Минздрав предложил изменить закон об ОМС 20.09.2025 21:200 Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума 20.09.2025 20:200 Международный день хирурга отмечается 20 сентября 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 20.09.2025 19:200 В российских школах не будет перехода на электронные учебники
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 15.09.2025 08:385 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 13.09.2025 16:400 Прыгнувшего за борт теплохода мужчину разыскивают в районе Снятной горы в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Международный день хирурга отмечается 20 сентября

20.09.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

В третью субботу сентября свой профессиональный праздник – Международный день хирурга – отмечают врачи одного из самых сложных направлений медицины. Он не установлен официально, но с каждым годом приобретает все большую известность. С инициативой учреждения Дня в 2014 году выступила Международная ассоциация хирургов. 

Это направление медицины известно с древних времен, а лечение острых и хронических заболеваний путем оперативного вмешательства человечество применяло еще в период неолита. Тому подтверждение – находки археологов, свидетельствующие, что древние люди делали трепанацию черепа, кровопускание, вправляли переломы конечностей. 

Медицинский инструментарий с применением современных технических новинок позволяет проводить оперативные вмешательства с минимальными нагрузками на организм пациента. Но все же ответственность за жизнь человека лежит на врачах, решения которых играют главную роль в успешном исходе операции.

Поэтому хирургия – это одна из самых сложных и ответственных профессий, требующая постоянного развития, а грамотный хирург должен не только обладать профессиональными знаниями и навыками, но и уметь работать в команде, иметь выдержку и способность быстро принимать правильные решения в критических ситуациях.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 263 человека
20.09.2025, 21:400 Минздрав предложил изменить закон об ОМС 20.09.2025, 21:200 Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума 20.09.2025, 21:000 Псковская команда КВН «Хочу погладить» прибыла на полуфинал лиги «Молодёжь Москвы» 20.09.2025, 20:400 Житель Тверской области погиб в результате ДТП в Куньинском районе
20.09.2025, 20:200 Международный день хирурга отмечается 20 сентября 20.09.2025, 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 20.09.2025, 19:400 Избирательная комиссия Псковской области участвует в благотворительной акции «Здравствуй, школа!» 20.09.2025, 19:200 В российских школах не будет перехода на электронные учебники
20.09.2025, 19:000 На 12% увеличилось число бронирований в Пскове 20.09.2025, 18:400 Облачения для пушкинских русалок дарит музею-заповеднику «Михайловское» театр Владимира Рецептера 20.09.2025, 18:200 Юбилейная сельхозярмарка прошла в Псковском районе 20.09.2025, 18:000 В Пскове открылась выставка иллюстраций к чешскому изданию «Анны Карениной»
20.09.2025, 17:400 До +25 градусов прогнозируют на территории Псковской области 21 сентября 20.09.2025, 17:200 Шоу автозвука прозвучало на празднике ПЛН 20.09.2025, 17:000 Детский камерный оркестр выступает с благотворительным концертом в Покровской башне 20.09.2025, 16:400 Невельчанка заплатит 4000 рублей за громкий ночной крик
20.09.2025, 16:300 ВОА дало возможность псковичам поучаствовать в интерактивной гонке на празднике ПЛН 20.09.2025, 16:200 Псковичи завоевали специальные призы на Всероссийской «Студенческой весне» 20.09.2025, 15:580 Мастер-класс по воркауту прошёл на автофестивале ПЛН 20.09.2025, 15:520 Гриль и другие ценные призы разыграли на автофестивале в честь юбилея ПЛН
20.09.2025, 15:390 В Великих Луках раскрыли кражу скутера 20.09.2025, 15:380 Сертификаты от сервиса по замене масла SPOT разыграли на автофестивале ПЛН 20.09.2025, 15:300 Гости праздника ПЛН смогли узнать о преимуществах лизинговой компании CARCADE 20.09.2025, 15:020 Экшен-шоу показал атлет-экстремал на автофестивале ПЛН
20.09.2025, 15:000 Автобус попал в ДТП на улице Дьяконова в Великих Луках 20.09.2025, 14:440 Автосалон «Бизнес Град» представляет минивэны и пикапы на празднике ПЛН 20.09.2025, 14:170 Гости праздника ПЛН могут увидеть внедорожники от салона «Авто-АС» и выиграть сертификаты 20.09.2025, 14:040 Конкурс «Интервидение» пройдёт 20 сентября
20.09.2025, 13:440 «Автосалон 1» представляет свои автомобили на празднике ПЛН 20.09.2025, 13:400 «Михайловское» представляет в Беларуси сказки Пушкина в графическом прочтении Игоря Шаймарданова 20.09.2025, 13:320 «Автомобильный центр Псков» демонстрирует самые востребованные модели авто на празднике ПЛН 20.09.2025, 13:180 Псковские рэперы представили собственные треки на автофестивале ПЛН
20.09.2025, 13:100 230 миллионов рублей получит Псковская область на поддержку промышленности 20.09.2025, 13:070 Конкурс по раскраске автомобилей проходит на автофестивале ПЛН в Пскове 20.09.2025, 12:580 Федерация брейк-данса зажгла танцпол на автофестивале к 25-летию ПЛН 20.09.2025, 12:500 Мошенники стали чаще рассылать россиянам сообщения от имени госструктур
20.09.2025, 12:460 «Лидер Авто» представил свои автомобили и разыграет три корзины роз на празднике ПЛН 20.09.2025, 12:320 Выпускающий редактор ПЛН поприветствовала гостей автофестиваля «Автомир Пскова-25» 20.09.2025, 12:200 Выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск» открылась в Доме купца Шведова 20.09.2025, 12:000 Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН стартовала
20.09.2025, 11:400 Более 160 человек приняли участие в «5 вёрст» на набережной реки Великой в Пскове 20.09.2025, 11:200 Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали инициативу об увеличении отпуска до 35 дней 20.09.2025, 11:000 Всемирный день чистоты отмечается 20 сентября 20.09.2025, 10:400 Стало известно, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году
20.09.2025, 10:200 Иностранца осудили за контрабанду табака через границу в Псковской области 20.09.2025, 10:150 Утро со вкусом и панорамой: завтраки в «СтругановЪ» 20.09.2025, 10:000 ПЛН приглашает псковичей на автофестиваль в честь своего 25-летия 20.09.2025, 09:400 О сотрудничестве с несколькими странами договорилась псковская делегация на слёте Всемирного фестиваля молодёжи 
20.09.2025, 09:200 Ограждения хоров отреставрировали в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах 20.09.2025, 09:000 Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН 20.09.2025, 00:170 Пять автомашин стали участниками ДТП в Пскове на одном перекрестке за 40 минут. ФОТО 19.09.2025, 22:021 У путешественника Марка Мордовцева пытались отобрать флаг Псковской области в Перу
19.09.2025, 22:000 Как избежать налогообложения при дарении собственности и имущества, рассказал эксперт 19.09.2025, 21:400 «Семейные ценности»: Как подготовиться к родам? ВИДЕО 19.09.2025, 21:250 Военного блогера Романа Алехина признали иноагентом 19.09.2025, 21:220 В Доме купца Белянина в Изборске открылась выставка графики Петра Зубченкова
19.09.2025, 21:200 Великолукский романтик оплатил подарки для девушки найденной банковской картой 19.09.2025, 21:170 Первый современный ТЦ Пскова «Максимус» готовится отметить 22-летие  19.09.2025, 21:140 Проект «Предметный мир войны» представили псковским краеведам 19.09.2025, 21:100 Фестиваль театрального искусства «Наследники Победы. В Себеж к Гердту» пройдет 20 сентября
19.09.2025, 21:050 Сотню участников соберет фестиваль адаптивных видов спорта в Пскове 19.09.2025, 21:020 Ольга Тимофеева: «Пушкинская школа» и «Михайловское» объединяют людей, которым дорого наше культурное наследие 19.09.2025, 20:580 День в истории ПЛН. 19 сентября 19.09.2025, 20:540 Стали известны даты проведения 18-го фестиваля «Исаборг»
19.09.2025, 20:431 На острове имени Залита проведут публичные слушания по вопросу строительства гостиницы 19.09.2025, 20:400 Мисс Псков 2024 приняла участие в титульной фотосессии 19.09.2025, 20:210 В псковском ресторане «Гельдт» показывают спектакль «Романс о любви» 19.09.2025, 20:000 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера
19.09.2025, 20:000 Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 20 сентября 19.09.2025, 19:380 Мужчина утонул в озере Мелкое в Невельском округе 19.09.2025, 19:250 Фитосанитарную зону по большому черному еловому усачу установили в Невельском округе 19.09.2025, 19:230 На Kazan Digital Week договорились о выработке единых критериев доверенного репозитория открытого ПО
19.09.2025, 19:050 Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова» 19.09.2025, 18:580 Псковский перинатальный центр готовится к модернизации 19.09.2025, 18:580 В старый корпус псковской гимназии №27 после ремонта переведут начальные классы 19.09.2025, 18:380 Хорошо бы каждый год по три раза в квартал
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru