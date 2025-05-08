В России и мире

Международный день хирурга отмечается 20 сентября

В третью субботу сентября свой профессиональный праздник – Международный день хирурга – отмечают врачи одного из самых сложных направлений медицины. Он не установлен официально, но с каждым годом приобретает все большую известность. С инициативой учреждения Дня в 2014 году выступила Международная ассоциация хирургов.

Это направление медицины известно с древних времен, а лечение острых и хронических заболеваний путем оперативного вмешательства человечество применяло еще в период неолита. Тому подтверждение – находки археологов, свидетельствующие, что древние люди делали трепанацию черепа, кровопускание, вправляли переломы конечностей.

Медицинский инструментарий с применением современных технических новинок позволяет проводить оперативные вмешательства с минимальными нагрузками на организм пациента. Но все же ответственность за жизнь человека лежит на врачах, решения которых играют главную роль в успешном исходе операции.

Поэтому хирургия – это одна из самых сложных и ответственных профессий, требующая постоянного развития, а грамотный хирург должен не только обладать профессиональными знаниями и навыками, но и уметь работать в команде, иметь выдержку и способность быстро принимать правильные решения в критических ситуациях.