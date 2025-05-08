В России и мире

Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске

18-летний житель Архангельска напал с ножом на преподавателей в Архангельском техникуме строительства и экономики. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а, и» части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Двух женщин, на которых он напал, госпитализировали, пишет РБК.

По предварительным данным, нападавший ранее был отчислен из этого колледжа.



