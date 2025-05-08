В России и мире

ФСБ накрыло подпольную майнинговую ферму на российском предприятии

В Калуге на предприятии рабочие устроили майнинговую ферму.

Фото: СУ СК России по Калужской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием группой лиц по сговору.

Установлено, что с мая по сентябрь 2025 года работники калужского предприятия незаконно установили на территории организации три майнинговые фермы для добычи криптовалюты. В результате они украли электричество на 1 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Калужской области. Следователи изъяли оборудование для майнинга, по местам жительства фигурантов провели обыски, изъяли средства связи и компьютерную технику, пишет Kaluga-poisk.ru.