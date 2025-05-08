Покровская покидает пост главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская представила своего преемника на конференции Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) в Казани. Об этом федерация сообщила в своем Telegram-канале.
Фото: Федерация водных видов спорта России / Telegram
Сообщается, что пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию займет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.
«Татьяна Николаевна продолжит помогать Федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризовать синхронное плавание, но уже в новом статусе — советника председателя ФВВСР», — уточнили в федерации.
Татьяна Покровская занимала пост главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию с 1998 года.