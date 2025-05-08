В России и мире

Покровская покидает пост главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская представила своего преемника на конференции Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) в Казани. Об этом федерация сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Федерация водных видов спорта России / Telegram

Сообщается, что пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию займет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

«Татьяна Николаевна продолжит помогать Федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризовать синхронное плавание, но уже в новом статусе — советника председателя ФВВСР», — уточнили в федерации.

Татьяна Покровская занимала пост главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию с 1998 года.