Экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Витвицкого арестовали

Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взятки на сумму более 6,5 миллиона рублей, взят под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

СК РФ сообщал в пятницу о задержании экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого, подозреваемый в получении взяток на сумму более 6,5 миллиона рублей.

«По ходатайству следователя СК бывший министр сельского хозяйства Новгородской области заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее пресс-служба правительства области сообщала, что Витвицкий уволился 10 ноября по собственному желанию, пишет «Прайм».

По данным СК, региональный экс-министр подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществлении ими фермерской деятельности.