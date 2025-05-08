В России и мире

В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика

Председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале рассказал о национализации имущества украинского боксера Александра Усика.

Фото: Andrew Couldridge/Reuters

«Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом. Среди них — спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии», — говорится в сообщении.

В июле Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой с обязательным претендентом Джозефом Паркером из Новой Зеландии и дала 30 дней на переговоры. Команда боксера запросила 90-дневную отсрочку, сославшись на травму спины у спортсмена. При этом августе в соцсетях появилось видео, на котором Усик танцует, пишет Газета.ru.

В том же месяце он принял участие в благотворительном матче. Все это, по мнению команды украинца, не свидетельствовало о готовности боксера выйти на ринг и не противоречат рекомендациям врачей. В сентябре WBO продлила Усику сроки проведения переговоров о защите титула чемпиона.

Усик - абсолютный чемпион мира по версиям WBC (2024—н.в.), WBA (2021—н.в.), WBO (2021—2025), IBO (2021—н.в.), IBF (2021—2024, 2025—н.в.) и The Ring (2022—н.в.) в тяжелом весе.