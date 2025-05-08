Умер пострадавший при взрыве машины в Москве генерал-лейтенант

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров, пострадавший в результате взрыва на юге Москвы, умер от полученных травм.
Фото: Минобороны России
Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом», и «Незаконный оборот взрывчатых веществ», пишет РБК.
К расследованию привлечены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата, продолжается осмотр места происшествия, говорится в публикации. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения.