Украина пока не готова обсуждать территориальный вопрос — Путин

Президент РФ: До конца года российская армия добьется новых успехов на линии фронта

Мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне западных оппонентов — Путин

В Псковской области больше всего жалоб на плохую работу YouTube

Умер пострадавший при взрыве машины в Москве генерал-лейтенант

Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США

Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте

Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО

Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове

За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей

Ночью в Пскове на Октябрьской площади в результате ДТП был уничтожен светофор около Главпочтамта