Тела двух детей обнаружили в канализационном колодце рядом с горкой

Органы прокуратуры организовали проверку по факту гибели двух малолетних детей в городе Менделеевск Республики Татарстан. Трагический инцидент произошел в воскресенье, 4 января, когда в одном из городских колодцев были обнаружены тела детей. Мальчикам по 10 лет, сообщает «Московский комсомолец».

По предварительной информации, колодец находился рядом с несанкционированной детской горкой, которая была установлена с нарушениями требований безопасности. Этот опасный объект стал причиной трагедии.

По факту трагического происшествия было немедленно возбуждено уголовное дело.

