Пожар охватил цех бывшего автозавода «Фольксваген» в Калуге

Сегодня в Калуге на предприятии, где собирают машины российского бренда Tenet (Chery), на территории автомобильного завода «АГР», бывшего «Фольксвагена», начался крупный пожар. Причиной стало возгорание пластиковых изделий и пенопласта, используемого во внутренней облицовке здания кузовного цеха.

Фото: Mash

Огонь охватил около четырех тысяч квадратных метров, валил черный едкий дым. Сообщение о пожаре в службу спасения поступило 28 января в 11:55. На место прибыли МЧС и скорая. Известно, что работники бывшего предприятия вовремя эвакуировались. Спустя примерно час возгорание в цехе удалось ликвидировать. Сумма ущерба устанавливается.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об отсутствии пострадавших во время пожара на автозаводе в Калуге: «Пожар на заводе АГР в Калуге потушен. Пострадавших нет. Производственный процесс не нарушен».

За дело об обстоятельствах пожара взялась Калужская прокуратура, пишет Kaluga-Poisk.ru. По поручению главного прокурора области Константина Жилякова ведомство проведет проверку по факту возгорания в складском помещении.

В ходе расследования выяснилось, что последний раз завод проверяли на соблюдение правил пожарной безопасности в 2024 году, комиссия не нашла никаких нарушений. В том же году сотрудники МЧС успешно проводили здесь профилактику.