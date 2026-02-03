Четыре вспышки высочайшего класса зафиксировали на Солнце

На Солнце вчера, 2 февраля зафиксировано 17 вспышек, 4 из которых высочайшего класса — Х. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Отмечается, что первая вспышка произошла в 02:27 мск (М1.4), а последняя — в 21:29 мск (М2.4). Всего 2 февраля на Солнце было зарегистрировано 13 вспышек класса М. Помимо этого, было зафиксировано четыре вспышки высочайшего класса Х. Самой сильной за день стала вспышка Х8.1. Как отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, с 1 января 2001 года таких и более крупных взрывов на Солнце было всего 13. Причем все вспышки произошли в активной области 4366, пишет ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.