Напавшим на студентов в общежитии в Уфе оказался 15-летний подросток

15-летний подросток, вооруженный ножом, в общежитии медицинского университета в Уфе напал на проживающих там студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что в инциденте, предварительно, пострадали шесть человек.
Фото: Mash / Telegram
Рахматуллин отметил, что на место оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Одна из них продолжает дежурить на месте.
Ранее в субботу стало известно, что 15-летний подросток напал на студентов в общежитии, в котором проживают иностранные студенты. При задержании оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили два сотрудника полиции. Злоумышленник причинил себе телесное повреждение, пишет «Интерфакс».
По информации Telegram-канала Shot, заявившись с ножом в общежитие, подросток сначала взорвал петарду, чтобы привлечь к себе внимание, а уже затем стал бросаться на студентов и охрану.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), пункту «а» части 2 статьи 105 (убийство), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).