Напавшим на студентов в общежитии в Уфе оказался 15-летний подросток

15-летний подросток, вооруженный ножом, в общежитии медицинского университета в Уфе напал на проживающих там студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что в инциденте, предварительно, пострадали шесть человек.

Фото: Mash / Telegram

«Двоих пациентов доставили в городскую больницу №18, по одному в городские больницы №13, №21. Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался. Нападавший - 15-летний подросток госпитализирован в детскую больницу №17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое», - написал он в своем Telegram-канале.

Рахматуллин отметил, что на место оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Одна из них продолжает дежурить на месте.

Ранее в субботу стало известно, что 15-летний подросток напал на студентов в общежитии, в котором проживают иностранные студенты. При задержании оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили два сотрудника полиции. Злоумышленник причинил себе телесное повреждение, пишет «Интерфакс»

По информации Telegram-канала Shot, заявившись с ножом в общежитие, подросток сначала взорвал петарду, чтобы привлечь к себе внимание, а уже затем стал бросаться на студентов и охрану. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), пункту «а» части 2 статьи 105 (убийство), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

