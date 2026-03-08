 
Онищенко: всплеск алкогольных психозов в России связан с сезоном депрессий

Возможный всплеск алкогольных психозов в РФ весной связан с тем, что сейчас идет сезон депрессий. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Сейчас сезон аффективных расстройств, или как ее еще называют, депрессии. <…> Депрессии надо лечить, спать нормально, витамины принимать, заниматься физическими упражнениями. А кое-кто начинает использовать другие виды борьбы с депрессией, в виде алкогольных напитков», - сказал Онищенко.

Он отметил, что количество алкоголя, которое люди употребляют в депрессии, бывает в два раза больше обычного - только так получится вызвать «душевный подъем».

Ранее интернет-издание «Газета.Ru» сообщило о том, что в начале весны количество срывов у людей с алкогольной зависимостью резко возрастает, а отделения реанимации пополняются пациентами с острыми психозами, пишет ТАСС.

