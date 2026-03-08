 
Заявление о поиске граждан теперь можно подать через «Госуслуги»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запросе и предоставлении данных через МВД и «Госуслуги», направленный на совершенствование процедуры выдачи адресно-справочных данных о гражданах РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом закрепляется механизм, позволяющий физическим и юридическим лицам обращаться в органы МВД, в том числе с использованием «Госуслуг», с заявлением о поиске гражданина РФ и установлении с ним контакта.

Предусматривается, что на основании поступившего заявления МВД осуществляет в базе данных поиск указанного гражданина и направляет ему почтовое отправление по адресу регистрации с уведомлением о вручении извещения, где указываются данные заявителя и причина обращения. Решение о предоставлении информации о себе принимается разыскиваемым гражданином самостоятельно.

В случае недостаточности информации для однозначной идентификации гражданина либо отсутствия сведений о нем в базе данных предусматривается обязанность территориального органа МВД уведомить заявителя об отказе с указанием причин отказа, пишет РИА Новости.

Предусматривается также право граждан на ознакомление с информацией о себе, содержащейся в базе данных, а также о несовершеннолетних или недееспособных лицах, законными представителями которых они являются. В случае смерти гражданина право на ознакомление с информацией и внесение изменений в нее предоставляется его наследникам. Порядок ознакомления с такой информацией устанавливается правительством РФ.

