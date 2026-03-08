На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 235. Глубина (в километрах): 41.0. Магнитуда: 5.8», - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.

На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, пишет РИА Новости.