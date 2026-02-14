Девушка и ребенок пострадали во время массовой раздачи шаров на День влюбленных в Уфе

Праздничная акция в торгово-развлекательном центре «Планета» в Уфе обернулась травмами для двух посетителей. Ребенок и молодая девушка пострадали в давке, которая возникла во время раздачи подарков, приуроченных ко Дню святого Валентина.

Видео: «112»

Инцидент произошел в рамках мероприятия «7000 шаров». По данным Telegram-канала «112», организаторы сформировали из воздушных шаров конструкцию в виде огромного сердца, внутри 20 из них находились сертификаты на ценные призы. Сетку с шарами сбросили в толпу собравшихся, что спровоцировало давку.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Башкортостана, бригада скорой помощи доставила в медицинские учреждения двоих пострадавших.

Ребенок 2014 года рождения поступил в детскую городскую больницу №17. Ему наложили гипс и направили на амбулаторное лечение.

Еще одна пациентка - 27-летняя девушка с закрытым переломом. Ее госпитализировали в травматологическое отделение ГКБ №21. Она находится в состоянии средней степени тяжести.