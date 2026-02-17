 
Китайский Новый год отмечают 17 февраля

Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. Его точная дата определяется на основе лунных фаз.

Изображение сгенерировано нейросетью

Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной, где он называется Чунь цзе, что значит Праздник Весны (кит. трад. 春節). В этом году он проходит под покровительством красной огненной лошади.

Более того, в большинстве стран, отмечающих этот праздник, «китайский» Новый год является государственным праздником и радостным событием для представителей всех национальностей и конфессий, пишет calend.ru.

Новогодний ужин — главная новогодняя традиция. Причем на столе должно быть как можно больше блюд. Согласно традиции, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества. В эту пору большинство семей собираются на свой ежегодный ужин воссоединения, потому что Новый год — это прежде всего семейный праздник.

Все последующие дни принято навещать с поздравлениями родственников и друзей. Также в этот период устраиваются традиционные массовые гулянья — костюмированные пляски и маскарадные уличные шествия. Обязательный атрибут Нового года — запуск многочисленных салютов и фейерверков. Но этот обычай — не просто зрелищное праздничное развлечение. Люди верят, что громкие звуки способны отпугнуть злых духов, которые в это время бродят по земле в поисках пристанища. Раньше вместо хлопушек и петард использовались бамбуковые палочки или предметы домашней утвари, которые бросали в огонь, и раздавался сильный треск.

В Китае и других странах Восточной Азии новогодние празднества заканчиваются после праздника Фонарей, на пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю, который исторически символизирует возврат света и тепла.

