Четыре человека погибли и десятки ранены в результате атаки БПЛА в Смоленской области

Четыре человека погибли и десятки ранены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на предприятие в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Видео: Василий Анохин / «ВКонтакте»
Противник нанес удар по гражданскому производственному предприятию азотных удобрений ПАО «Дорогобуж». По предварительной информации, в результате атаки ВСУ погибли четверо и ранено десять сотрудников предприятия. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.
На месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания. В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта.