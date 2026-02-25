Четыре человека погибли и десятки ранены в результате атаки БПЛА в Смоленской области

Четыре человека погибли и десятки ранены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на предприятие в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Видео: Василий Анохин / «ВКонтакте»

«Сегодня ночью Смоленская область подверглась массированной атаке украинскими БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты 14 дронов, но, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения», - сказал Василий Анохин.

Противник нанес удар по гражданскому производственному предприятию азотных удобрений ПАО «Дорогобуж». По предварительной информации, в результате атаки ВСУ погибли четверо и ранено десять сотрудников предприятия. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания. В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта.