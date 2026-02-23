 
В России и мире

Сотни эстонцев стоят в очереди по 7-9 часов на границе, чтобы попасть в Россию на 23 февраля

Сотни граждан Эстонии проводят по семь-девять часов в очередях на российско-эстонской границе, пытаясь въехать в Россию ко Дню защитника Отечества. Очереди фиксируются еще с 20 февраля. 

По данным Shot, очереди на российско-эстонской границе сохраняются с 20 февраля. Люди стоят на 15-градусном морозе по несколько часов, чтобы пройти контрольно-пропускной пункт. Причина большой «человеческой пробки» — указ эстонских властей.

Из-за новых правил в работе КПП многие эстонцы заранее озадачились вопросом перехода границы, чтобы вовремя её проскочить, поэтому возникла очередь. Некоторые жители планировали навестить родственников в День защитника Отечества. Также автобусные перевозчики с 24 февраля отменяют вечерние и ночные рейсы через КПП по маршруту Таллин — Петербург.

Напомним, правительство Эстонии решило на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула», нововведения вступят в силу с 24 февраля. Пункты пропуска будут работать 12 часов в сутки.

