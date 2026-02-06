 
В России и мире

Эстония закроет на три месяца ночное движение на двух погранпунктах

Правительство Эстонии решило на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула», нововведения вступят в силу с 24 февраля. Пункты пропуска будут работать 12 часов в сутки.

Речь идет о КПП Лухамаа (Шумилкино со стороны России, Печорский округ) и Койдула (Куничина гора, Печорский округ). С мая 2024 года в ночное время не работает КПП Нарва (Ивангород).

«Поскольку Россия ведет себя на границе порой иррационально, нам необходимо высвободить ресурсы для более эффективной охраны границы»,— сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал. 

Он добавил, что в направлении России сохраняется полный таможенный контроль на всех трех КПП, пишет РБК.

Глава МИД Эстонии Игорь Таро, комментируя ограничение работы двух КПП, сообщил, что за семь лет количество пересечений границы сократилось примерно в пять раз.

«Если в 2018 году восточную границу пересекли 5,3 миллиона человек, то в 2025 году это число составило 1 084 320», — уточнил он.

