Дети экс-солистки группы «Воровайки» разбились, катаясь на санках в Оренбургской области

Дети бывшей вокалистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли при катании на санках со склона горы в Оренбургской области. Тела 22-летней дочери и десятилетнего сына артистки были найдены в овраге.

По данным Telegram-канала Mash, трагедия произошла 22 февраля в селе Подгородняя Покровка. 22-летняя дочь и 10-летний сын певицы пошли кататься на санках. Они упали с крутого оврага и получили травмы, несовместимые с жизнью. Дети артистки погибли. Обстоятельства произошедшего выясняются. Знакомые семьи Павловой открыли сбор помощи для певицы.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Оренбургской области, тела женщины и ребенка нашли в овраге вечером 22 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователями производился детальный осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, а также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка всем установленным обстоятельствам.

Глава Подгородней Покровки Максим Кабанов уточнил, что ЧП произошло на склоне горы, являющейся памятником природы «Красное урочище». Он выразил семье погибших глубокие соболезнования и предупредил граждан не оставлять детей без контроля и не разрешать кататься в стихийных местах:

«Катание на тюбингах в несанкционированных местах — это не безобидная зимняя забава. Это прямой риск для жизни. Дикие горки, овраги, склоны у рек, насыпи, мосты не предназначены для спусков. Под снегом могут скрываться камни, лёд, металлические конструкции. Скорость развивается мгновенно, а управлять тюбингом невозможно. Отдельно предупреждаю: категорически недопустимо привязывать тюбинги к автомобилям. Это крайне опасно и может привести к трагедии. Прошу родителей — не оставляйте детей без контроля. Не разрешайте кататься в стихийных местах и сами не становитесь инициаторами смертельно опасных развлечений. Цените свою жизнь и жизнь своих близких. Никакая минута адреналина не стоит необратимых последствий».

Сама Павлова рассказала телеканалу «360», что ее дети погибли, поскольку из-за свежевыпавшего снега не заметили яму на большой горке и упали в нее.