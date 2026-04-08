Дикая рысь попала в фотоловушку калужского заповедника

В заповеднике «Калужские засеки» фотоловушка поймала редкого гостя - дикую рысь.

Видео фотоловушки заповедника «Калужские засеки»

Как рассказал представитель заповедника в соцсетях, привет зрителям дошел из заснеженного марта. Хозяйка калужских лесов внесена в Красную книгу региона.

Эти редкие кошки ведут скрытый образ жизни, очень осторожны и предпочитают глухие леса, избегая встреч с человеком, пишет «Калуга-Поиск».

«Мы сняли данные с далеких фотоловушек и увидели замечательное: рысь, прекрасно выглядящую после долгой снежной зимы, бодрую и сильную», - объяснили в «Калужских засеках» и опубликовали короткое видео с проходом дикой грациозной кошки. 

Напомним, рыси живут и в Псковской области. 

