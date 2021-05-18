Общество

Рысь искупалась в себежском озере. ВИДЕО

Плавающую в озере Белом рысь заметили в национальном парке «Себежский». Об этом сообщается в группе особо охраняемой природной территории в социальной сети «ВКонтакте».

«На территории национального парка "Себежский" на маршруте патрулирования инспекторы увидели плавающее животное - в озере Белом купалась рысь. Когда животное активно передвигалась в воде, его удалось сфотографировать», - говорится в сообщении.

Отметим, что рысь отлично лазает по деревьям и скалам, хорошо плавает. При обилии пищи живет оседло, при недостатке - кочует.