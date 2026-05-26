 
В России и мире

Синоптик рассказала, может ли в России образоваться торнадо

1

Торнадо не может образоваться в России, поскольку это явление характерно исключительно для климата и природы США, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Торнадо – это сугубо американское явление, поэтому москвичи могут не переживать, что оно может пройти в столице и в России в целом. В различных СМИ можно встретить словосочетание "русский торнадо", но это только изыски журналистов», - объяснила синоптик.

Паршина отметила, что климат и природа Америки отличаются от российских, поэтому в России возможны ураганы и смерчи, но не торнадо.

Торнадо - это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США. Смерч - это локальный атмосферный вихрь, который возможен в России (особенно на юге и Черноморском побережье), но не достигает масштаба и силы американского торнадо из-за различий в климате и рельефе, пишет РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026