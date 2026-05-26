Синоптик рассказала, может ли в России образоваться торнадо

Торнадо не может образоваться в России, поскольку это явление характерно исключительно для климата и природы США, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Торнадо – это сугубо американское явление, поэтому москвичи могут не переживать, что оно может пройти в столице и в России в целом. В различных СМИ можно встретить словосочетание "русский торнадо", но это только изыски журналистов», - объяснила синоптик.

Паршина отметила, что климат и природа Америки отличаются от российских, поэтому в России возможны ураганы и смерчи, но не торнадо.

Торнадо - это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США. Смерч - это локальный атмосферный вихрь, который возможен в России (особенно на юге и Черноморском побережье), но не достигает масштаба и силы американского торнадо из-за различий в климате и рельефе, пишет РИА Новости.