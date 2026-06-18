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Блогера Митрошину приговорили к условному сроку по делу об отмывании денег

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Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Александру Митрошину к условному сроку по делу о легализации денег в особо крупном размере.

«Признать Митрошину виновной и назначить <...> три года лишения свободы условно со штрафом в размере 900 тысяч рублей», — огласил решение судья.

Ей также установили испытательный срок и конфисковали 115 миллионов рублей. Речь идет о средствах, полученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, и деньгах, которые она должна вернуть застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии обвинения, эти операции были частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей.

Митрошину задержали в начале марта 2025-го в Краснодарском крае и доставили в Москву. С 2020 по 2022 год она, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов превышал допустимый лимит. Таким образом, блогер не выплатила налоги на крупную сумму, часть которых легализовала, пишет РИА Новости

Вину Митрошина признала частично. По ее словам, она не думала, что приобретение квартиры можно расценить как отмывание денег.

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