Российских подростков будут судить за создание экстремистского сообщества и поджог

В Калужской области подростков будут судить за поджог дома и создание экстремистского сообщества, сообщили в Следственном комитете.

15-летний житель Москвы и 16-летний житель Брянской области поддерживали экстремистскую идеологию и познакомились в соцсетях. В какой-то момент они решили создать сообщество для совершения преступлений по мотивам национальной и религиозной ненависти. Подростки встретились в Москве и планировали поджечь здание, в котором проводились культурные и религиозные мероприятия.

Фигуранты тщательно спланировали своё преступление и ночью 13 августа 2025 года бросили бутылки с зажигательной смесью в здание. К счастью, в это время в здании никого из людей не было, пишет Kaluga poisk.ru.

В отношении подростков было возбуждено уголовное за создание экстремистского сообщества, повреждение имущества по мотивам национальной и религиозной ненависти путем поджога.

Фигуранты были установлены и задержаны сотрудниками УФСБ и УМВД Калужской области. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.