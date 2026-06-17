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Российских подростков будут судить за создание экстремистского сообщества и поджог

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В Калужской области подростков будут судить за поджог дома и создание экстремистского сообщества, сообщили в Следственном комитете. 

15-летний житель Москвы и 16-летний житель Брянской области поддерживали экстремистскую идеологию и познакомились в соцсетях. В какой-то момент они решили создать сообщество для совершения преступлений по мотивам национальной и религиозной ненависти. Подростки встретились в Москве и планировали поджечь здание, в котором проводились культурные и религиозные мероприятия.

Фигуранты тщательно спланировали своё преступление и ночью 13 августа 2025 года бросили бутылки с зажигательной смесью в здание. К счастью, в это время в здании никого из людей не было, пишет Kaluga poisk.ru.

В отношении подростков было возбуждено уголовное за создание экстремистского сообщества, повреждение имущества по мотивам национальной и религиозной ненависти путем поджога.

Фигуранты были установлены и задержаны сотрудниками УФСБ и УМВД Калужской области. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. 

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