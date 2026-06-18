Россиянка передала золотые слитки курьеру из Москвы, который тоже оказался жертвой мошенников

Золотые слитки, коллекционные монеты и ювелирные украшения возвращены законным владельцам в Вологде. Часть из них пришлось требовать назад из ломбарда после череды махинаций мошенников, буквально подчинивших волю двух молодых людей: девушки в возрасте 24 лет и 18-летнего парня-курьера.

Заявление о хищении ценностей оставила в полиции вологжанка 2002 года рождения. Её обманула мнимая сотрудница почты, заявив о важности продиктовать персональные данные после того, как на посылке стёрся штрихкод.

Затем схема разворачивалась привычным образом: приведя девушку к сознанию оформления на её имя доверенности из недружественной страны, подкрепив информацию угрозами. Коллекционные монеты и золотые слитки же стали «предметами для декларирования», как выразились аферисты.

Жертву вынудили собрать украшения в пакет, чтобы передать в конкретном месте города по кодовой фразе. Мошенникам удалось добыть два слитка и 186 коллекционных монет, но им недолго было суждено храниться у преступников.

Ущерб составил 720 тысяч рублей. В ломбарде богатства оценили дешевле: всего лишь в 248 тысяч.

Полиция быстро напала на след злоумышленника – жителя Москвы, который едва достиг совершеннолетия. Он заявил, что сам попался на удочку аферистов, причём его ввели в заблуждение таким же образом напирая на некую доверенность. Так он и устроился курьером сомнительного ведомства, которого на деле никогда не существовало.

Остановить аферу помог реальный сотрудник почты, который расценил перевод как подозрительный и рекомендовал обратиться в полицию. Связавшись по телефону с куратором, юноша вдруг услышал призыв возвращаться в столицу. Повиновавшись, он сел в такси, отправившись до Подмосковья за 19 тысяч рублей. Но на выезде из города его ждали оперативники. Ими возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиции предстоит установить других возможных лиц, которые могут быть причастны к запутанной истории, пишет Vologda-poisk.ru.