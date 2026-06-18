Российские ученые попробуют создать атмосферу в космических кораблях

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» проведут эксперименты, в ходе которых выберут оптимальную систему для создания атмосферы в напланетных модулях и кораблях для дальних космических миссий, сообщил заместитель директора ИМБП Максим Харламов.

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«Мы с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" готовим программу по биологической системе жизнеобеспечения, по отработке технологии обеспечения газовым составом в напланетных модулях и в пилотируемых кораблях для дальних космических полетов», - сказал Харламов.

Он отметил, что в ходе экспериментов планируется сравнить несколько разных систем жизнеобеспечения. Исследования пройдут в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП, который в 2027-2028 годах будет специально для этого модернизирован. В 2017-2024 годах на базе комплекса прошли эксперименты с изоляцией экипажа для имитации дальних космических полетов.

Харламов рассказал, что в техническом складском модуле комплекса будет размещено различное оборудование для создания атмосферы в космических кораблях и модулях. Здесь будет испытана стойка с высшими растениями и различные прототипы биореакторов.

Эксперимент, по словам замдиректора института, поможет в выборе оптимальных технических решений для разработки таких систем.

На втором этапе проведения эксперимента планируется проведение испытаний биологической системы жизнеобеспечения с участием человека. Оператор будет эксплуатировать прототип системы, обслуживать ее и обеспечивать работоспособность, а также утилизировать отработанные биоматериалы, на использовании которых построено оборудование, пишет РИА Новости.